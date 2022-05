Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No mesmo dia em que arranca a vacinação com a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com mais de 80 anos, a Ordem dos Médicos vem defender que a vacinação deve ser já alargada a todos os maiores de 60 anos.

Como escreve o Correio da Manhã esta segunda-feira, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, considera que o novo reforço da vacina também trará benefícios para quem tem entre 60 e 79 anos. Por essa lógica, será reduzido também o risco de contágio, “o que permitirá que menos pessoas acabem por ficar de baixa, o que representa ganhos para a economia”, defende o bastonário.

Para já, arranca agora a vacinação com esta quarta dose para os maiores de 80 anos e também para os residentes em lares e os maiores de 12 anos com imunosupressão, como a DGS anunciou na semana passada. A Comissão Técnica de Vacinação Contra a Covid-19 da DGS assinalou que a “vacinação com a segunda dose de reforço” tem como objetivo “melhorar a proteção da população mais vulnerável”, tendo em conta o “atual aumento da incidência de casos da Covid-19 em Portugal” — a data inicial para começar este novo passo do processo de vacinação apontava apenas para outubro.

Mas o alargamento da vacina a outras idades em grupos é um assunto que tem estado em cima da mesa, embora ainda sem conclusões à vista.

Por um lado, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, já veio assumir que a vacinação reforçada dessa faixa — a partir dos 60 ou 65 anos — é um tema que está a ser “ponderado”, mas apenas em datas mais próximas do inverno. Já a ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu no início do mês que a quarta dose está a ser equacionada para essa idade, mas ainda sem certezas: “A evidência de que dispomos não é conclusiva”. O que não está de todo em cima da mesa, confirmou, é a vacinação abaixo dos 60 anos.