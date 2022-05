Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Elon Musk revelou, através de um tweet, que a equipa legal do Twitter o acusou de ter violado um acordo de confidencialidade. Em causa está o facto do empresário ter revelado que 100 é o tamanho da amostra para as verificações relativas a utilizadores automatizados da plataforma.

Musk, que tem sido notícia por liderar o negócio de compra do Twitter, mostrou o seu choque com a situação ao escrever no fim da mensagem: “Isto realmente aconteceu”.

Twitter legal just called to complain that I violated their NDA by revealing the bot check sample size is 100! This actually happened. — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022

Em resposta a uma questão colocada por um seguidor, Musk disse que a sua equipa iria testar “uma amostra aleatória de 100 seguidores” no Twitter para identificar os bots, explicando, como se referiu, que esse seria o valor da amostra analisado pela empresa.

Na sexta-feira anterior o CEO da Tesla e da SpaceX anunciou, também através do Twitter, que o negócio de compra da gigante rede social estava “temporariamente suspenso”. O impasse no negócio de 44 mil milhões de dólares aconteceu porque o empresário está a aguardar que a empresa lhe entregue dados relativos à proporção de contas falsas, ou seja, “detalhes sobre os cálculos de que contas falsas/contas de spam representam menos 5% dos utilizadores”.