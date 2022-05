"Lancem um míssil para a Eurovisão." Kremllin indignado com vitória ucraniana

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Ucrânia venceu, no passado sábado, a 66.ª edição Festival Eurovisão da Canção, o que foi interpretado com uma mensagem de solidariedade da Europa ao país que está em guerra com a Rússia. Se os ucranianos celebraram o feito, o lado russo respondeu com desdém à vitória.

A jornalista nacionalista e pró-Kremlin, Yulia Vityazeva, sugeriu, nas redes sociais, que a Rússia deveria ter lançado um míssil nuclear Sarmat — também conhecido com Satanás —, até Turim, cidade que recebeu o Festival da Eurovisão, que “deveria ter explodido”.

Very scary nationalist "journalist" Yuliya Vityazeva proposes blowing Eurovision up with a "Satan" nuclear missile. pic.twitter.com/NL6Oz8X27X — Dr. Ian Garner (@irgarner) May 14, 2022

Ridicularizando as intenções do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de receber a próxima edição do certame musical em território ucraniano, Yulia Vityazeva disse ter “grandes dúvidas” de quem em maio do próximo ano “ainda existirá” Ucrânia “no seu formato atual”.

As forças russas também reagiram à vitória ucraniana, mais concretamente às palavras de Oleh Psiuk, vocalista da Kalush Orchestra (o grupo que venceu a Eurovisão), que terminou a atuação a pedir que a Europa ajudasse Mariupol e a situação na fábrica siderúrgica de Azovstal. Em mísseis, alguns soldados russos escreveram as declarações do intérprete ucraniano, juntamente com a hashtag, em russo, #Eurovision2022.

No Telegram, saudaram o facto de o país não ter participado no “lixo” que é a Eurovisão — e “atenderam ao pedido do grupo ucraniano da melhor forma possível”, escrevendo nos mísseis a mensagem para salvar Mariupol.