O preço dos tratamentos para as crianças severamente mal nutridas deverá aumentar 16% devido à invasão da Ucrânia e às disrupções causadas pela pandemia da Covid-19, disse a UNICEF, em comunicado.

Num comunicado citado pela Reuters, o fundo das Nações Unidas para a infância afirmou que serão necessários 250 milhões de dólares (cerca 239 milhões de euros) para cobrir o aumento dos custos. Contudo, sem novos financiamentos nos próximos seis meses, mais de 600 mil crianças poderão não ter acesso ao tratamento.

A situação, aliada a problemas de alimentação relacionados com as alterações climatéricas, pode conduzir a níveis “catastróficos” de má nutrição entre crianças, declarou a UNICEF na mesma nota, defendendo que o “mundo se está rapidamente a tornar num barril de pólvora para mortes e sofrimento infantis”, que podiam ser evitáveis.

Antes do início da guerra, a 24 de fevereiro, duas em cada três crianças mal nutridas não tinham acesso à medicação necessária para salvar as suas vidas. De acordo com o fundo das Nações Unidas, 13,6 milhões de crianças com menos de cinco anos são demasiado magras para a altura. Esta forma extrema de má nutrição é responsável por uma em cada cinco mortes dentro desse grupo etário.