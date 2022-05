Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um café em Florença foi multado em mil euros depois de um cliente enfurecido com o preço do seu descafeinado ter apresentado queixa à polícia.

Após pagar dois euros pela sua bebida — em Itália, um descafeinado custa em média um euro –, o cliente queixou-se que o preço não estava exposto num menu por trás do balcão do Ditta Artigianale. Como tal, o estabelecimento acabou por ser multado, conta o The Guardian.

O dono do estabelecimento, Francesco Sanapo, expressou desagrado para com a multa ao estabelecimento que gere, e que diz produzir os seus produtos com grãos “extraídos de uma pequena plantação no México e que é preparado com grande cuidado pelos baristas“. Francesco explicou que o estabelecimento tinha o preço do café exposto num menu digital e defendeu que a lei relativa à exposição de preços estava datada.

Esta lei deve ser alterada, caso contrário 99,9% dos bares e restaurantes seriam facilmente multados”, afirmou.

Com o preço dos produtos a aumentar, teme-se que em Itália o valor por um café possa atingir 1,5 euros. “Ninguém devia ficar escandalizado por pagar dois euros por um café expresso neste momento“, disse, acrescentando que o seu estabelecimento é “o primeiro café italiano dedicado a café de qualidade”.