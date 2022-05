Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Esta quarta-feira queremos escutar a sua opinião sobre a gestão dos museus em Portugal. Hoje assinala-se o Dia Internacional dos Museus e por isso o Contra-Corrente dedica-se ao património. Em Portugal, grande parte dos monumentos e museus são geridos pelo Estado, entre os de pequena e os de grande dimensão repetem-se queixas e pedidos de financiamento. Por outro lado há exemplos de gestão privada que mostram resultados positivos. Portugal pode fazer melhor na gestão do património?

