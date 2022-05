Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Glovo, uma empresa tecnológica de entrega de vários produtos, vai investir 40 milhões de euros em Portugal ao longo deste ano para contratar mais trabalhadores e mudar de instalações. A empresa anunciou esta quarta-feira que quer também expandir a operação de entregas no país e alargar esse serviço a mais 70 cidades, chegando assim a um total de 160.

“Desde que a Glovo entrou em Portugal que tem vindo a crescer e a afirmar-se enquanto marca de forte proximidade junto dos utilizadores portugueses”, afirma Joaquín Vázquez, general manager da Glovo em Portugal, que é citado no comunicado da tecnológica.

A Glovo quer recrutar cerca de 60 trabalhadores até ao final deste ano, número que se junta às 30 pessoas contratadas desde janeiro — em áreas como vendas, operações e brand marketing services. A empresa pretende assim aumentar em mais de 50% o número de colaboradores em Portugal, esperando alcançar os 160. Para responder ao que diz ser um “franco crescimento” da equipa no país, a tecnológica revela que vai mudar de escritórios tanto em Lisboa, como no Porto.

A propósito do investimento de 40 milhões de euros em Portugal, Joaquín Vázquez defende que a Glovo é “uma das apps mais inovadoras no mercado”, o que permite levar “a casa dos portugueses restaurantes de excelência, mercearias dos principais supermercados portugueses, produtos de saúde, lojas, tudo numa experiência do consumidor única e com um serviço de excelência”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este novo investimento, com os novos escritórios, a presença em mais cidades e o aumento do número de colaboradores, tem sempre como foco principal o objetivo de sermos a aplicação de referência em Portugal e trazer ainda mais conveniência aos utilizadores da Glovo”, acrescenta.

No ano passado, a empresa diz ter-se expandido a mais 40 cidades em Portugal e afirma ter registado “um forte crescimento ao nível das parceiras”, por exemplo, com o Pingo Doce Takeaway ou o Amanhecer. Atualmente, a Glovo conta com “mais de 8.500 parceiros, o que representa um aumento de 100% ao nível de pedidos da categoria de restaurantes disponíveis, 164% na categoria de mercearias, 187% em lojas e mais 95% na área de saúde e bem-estar”.

A tecnológica destaca Portugal como um “mercado-chave”, que está no top três dos seus investimentos. No país, a plataforma de entregas comprou recentemente duas empresas portuguesas: o Mercadão e a Kitch.