O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) alertou, esta quarta-feira, para a ocorrência de precipitação por vezes forte nas ilhas do grupo central, devido à passagem de um núcleo depressionário.

De acordo com o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), as ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) vão estar sob aviso amarelo a partir das 12h00 locais de desta quarta-feira (13h00 em Lisboa) e até às 00h00 locais de quinta-feira, tendo em conta as previsões de “precipitação por vezes forte”.

O SRPCBA apela às populações para que mantenham limpos os sistemas de drenagem nas suas moradias, guardem objetos soltos do jardim e caixotes do lixo ou outros que possam ser projetados pelo vento, fechem bem portas, janelas e persianas e abriguem os animais, particularmente os domésticos.

É ainda desaconselhada a circulação, tendo em conta a possibilidade de formação de lençóis de água.

“Em locais não pavimentados, redobre a sua atenção, pois as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes, postes, entre outros”, alerta ainda a Proteção Civil açoriana.

O aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.