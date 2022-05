Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ex-primeiro-ministro José Sócrates está a tirar um doutoramento em Relações Internacionais na Universidade Católica de São Paulo, tendo-se deslocado para o Brasil sem ter avisado os tribunais, apurou a revista Visão. O ex-secretário-geral do PS também tem estado envolvido em ações com o Partido dos Trabalhadores (PT), a que pertence Lula da Silva, que irá candidatar-se às próximas eleições presidenciais brasileiras, marcadas para outubro.

O doutoramento é realizado no âmbito do programa de pós-gradução San Tiago Santas. José Sócrates escolheu como orientador Reginaldo Nasser, professor universitário e ativista do PT, que, à Visão, disse que não havia nada que “legalmente” impedisse o ex-primeiro-ministro de ser selecionado para o curso. Além disso, confirmou que José Sócrates assiste às “disciplinas do programa” e foi escolhido “por meio de um processo de seleção para alunos estrangeiros”.

No entanto, José Sócrates nunca comunicou aos tribunais as viagens ao Brasil e as suas ausências da sua área de residência, indica a Visão, que consultou os autos do processo da Operação Marquês. O ex-primeiro-ministro tem de o fazer por ser arguido na operação Marquês e por estar sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, que o obriga a divulgar as ausências do país se ocorrerem por mais de cinco dias.

Além do doutoramento, José Sócrates tem participado em várias conversas em canais de YouTube. Num vídeo publicado a 18 de abril — realizada com o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos —, refere que está em “São Paulo” e que ficará na cidade brasileira por mais “duas semanas” — o que comprova uma das ausências por um período superior a cinco dias.

Confrontando com esta polémica, José Sócrates enviou uma nota à CNN Portugal, em que esclarecia que o tribunal tinha a sua “morada”: “Não mudei de endereço pessoal, razão pela qual não me sinto obrigado a comunicar ao tribunal nada mais que não seja o meu termo de residência”.