Quadro de Maud Lewis, que serviu para pagar uma sanduíche de queijo grelhado, vendido em leilão por 273 mil euros

A pintura de Maud Lewis que serviu para pagar uma sanduíche de queijo grelhado há 50 anos foi vendida em leilão por 350 mil dólares canadianos (cerca de 273 mil euros). Atingiu um valor 10 vezes superior ao previsto, já que se estimava que o desenho de um camião preto a viajar por uma estrada repleta de vegetação chegasse (só) aos 35 mil dólares canadianos (cerca de 26 mil euros).

Uma das razões para este aumento pode ter sido o filme biográfico de Maud, pois o comprador admitiu que o viu na noite anterior ao leilão e, aí, decidiu aumentar a sua proposta inicial em 10 mil dólares canadianos (cerca de 7,5 mil euros).

Devido ao que o mundo está a enfrentar e dadas algumas das dores que tivemos nos últimos dois anos, este é um testemunho do facto de que os seres humanos unem-se realmente às pessoas que defendem o que acreditam e seguem as suas paixões“, justifica Ethan Miller, diretor executivo da Miller & Miller Auctions, em comunicado, citado pela CBC News.

Por seu turno, Irene Demas, antiga proprietária da peça, acredita: “Todos vamos olhar para a obra de Maud Lewis de forma diferente após este leilão”, esperando que o novo dono “sinta tanta alegria” com a aquisição quanto a que a sua família teve ao longo destas cinco décadas. Já ao The Guardian, disse que estava “incrédula” com a venda.

Antes, o preço recorde por um quadro da pintora de arte folclórica era de 67.250 dólares canadianos (cerca de 50 mil euros) com o trabalho “Train Station In Winter” (Estação de Comboios no Inverno, em tradução livre).

Maud viveu em extrema pobreza durante imenso tempo e, nos últimos anos de vida, a artrite reumática apoderou-se do seu corpo. Entre a exuberância de cores e animais que pintou, o camião preto foi retratado em 1967, três anos antes de morrer. Juntamente com o marido, ambos vendiam à beira da estrada as pinturas aos turistas que visitavam a Nova Escócia (Canadá) por apenas dois dólares canadianos (aproximadamente 1,5 euros). Foi neste contexto que a pobre artista conheceu o pintor inglês John Kinnear, que começou a enviar-lhe materiais de pintura e a promover a sua obra.