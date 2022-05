O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) revelou esta quarta-feira que está a preparar um plano para os postos de fronteiras nos aeroportos durante o período de maior fluxo de passageiros, entre julho e setembro.

À semelhança de anos anteriores, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras está a ultimar o plano da operação nos postos de fronteira aéreos para o período de maior fluxo de passageiros do chamado Verão IATA, entre os meses de julho e setembro”, refere o SEF, numa nota enviada à agência Lusa.

Aquele serviço de segurança assegura que a ANA-Aeroportos de Portugal, entidade concessionária dos aeroportos, e as companhias aéreas serão informadas atempadamente da operação do SEF nos aeroportos nacionais para o período de verão.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras precisa que atualmente a direção de fronteiras de Lisboa do SEF conta com um efetivo de 215 inspetores, 125 dos quais exercem funções no controlo documental na entrada e saída do país.

O SEF dá conta de que registou, no primeiro trimestre do ano no aeroporto de Lisboa, 70 processos-crime, 63 dos quais correspondem a detenções em flagrante delito, representando, um aumento em mais de 100% da criminalidade registada em relação ao período homólogo ao longo da última década.

De acordo com o SEF, 95% das detenções em flagrante delito efetuadas este ano estão relacionadas com fraude documental, designadamente através do uso de documentos falsificados e alheios, auxílio à imigração ilegal e mandados de detenção.