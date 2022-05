Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

A Assembleia da República vai debater a 1 de junho o caso do acolhimento de refugiados em Portugal numa sessão plenária. Depois da votação do Orçamento do Estado, marcada para 27 de maio, o Parlamento vai discutir, a pedido do Chega, o caso de Setúbal e o processo de acolhimento de refugiados ucranianos.

Ainda nessa semana, a 3 de junho, o PSD marcou um debate sobre a revisão da lei dos metadados e o PS quer discutir a 9 de junho a lei da eutanásia.