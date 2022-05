Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em Espanha, os resultados preliminares de análises aos primeiros sete casos suspeitos de infeção com o vírus Monkeypox, a varíola dos macacos, deram positiva. A informação foi avançada pelo jornal espanhol El País, que cita uma entrevista da ministra da Saúde espanhola, Carolina Darias.

As análises foram feitas por teste PCR e avaliadas pelo Centro Nacional de Microbiologia de Espanha. Na região de Madrid, há outros 22 casos suspeitos de infeção além de estes sete já confirmados, indica ainda o El País. Nos próximos dias serão conhecidos os resultados de análises que permitirão confirmar se há mais infetados com a varíola dos macacos em Espanha.

Em Portugal, estão já confirmados 14 casos de infeção com a varíola dos macacos. O nome habitualmente atribuído a este vírus — o Monkeybox — resulta de os primeiros dois surtos terem surgido em colónias de macacos que eram mantidos em cativeiro para investigação.

O vírus foi identificado em seres humanos há 52 anos e a transmissão ocorre quando uma pessoa entra em contacto com o vírus de um animal, de um humano ou materiais contaminados com o vírus. O vírus entra no corpo através de alguma ferida (mesmo que não seja visível e se trate, por exemplo, de um ligeiro corte), da parte respiratória ou das membranas mucosas (olhos, nariz ou boca).

A incubação do vírus pode demorar entre 6 a 13 dias (no máximo podem ser 21) e depois de duas ou três semanas, sem agravamento clínico, é comum que fique curada. “Não se transmite de forma fácil, é preciso um contacto muito próximo, prolongado e nomeadamente com gotículas respiratórias e lesões cutâneas, mas também pode acontecer no contacto até com as crostas da ferida que caem”, explicou ao Observador Margarida Tavares, diretora do Programa Nacional para as Infeções Sexualmente Transmissíveis e Infeção por VIH da DGS.

Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, dores musculares e sensação de exaustão, mas há uma diferença que permite distinguir a varíola dos macacos da varíola: os gânglios linfáticos ficam inchados.