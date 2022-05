O Governo ucraniano anunciou esta quinta-feira que não quer negociar com a Rússia mais nenhum cessar-fogo e exigiu a retirada completa das tropas russas, enquanto Moscovo se afirmou disponível para retomar as negociações desde que Kiev o peça.

“Não nos ofereçam um cessar-fogo: é impossível sem a retirada total das tropas russas”, escreveu esta quinta-feira o conselheiro do Presidente ucraniano Mykhailo Podoliak e membro do grupo de negociação ucraniano na rede social Twitter.

Do not offer us a ceasefire – this is impossible without total Russian troops withdrawal. Ukraine is not interested in new "Minsk" and the war renewal in a few years. Until ???????? is ready to fully liberate occupied territories, our negotiating team is weapons, sanctions and money.

