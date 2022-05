A Câmara Municipal de Lisboa vai contratar, nas próximas semanas, 80 novos efetivos para o Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB), anunciou o presidente da autarquia, Carlos Moedas, esta quinta-feira.

O município irá, nas próximas semanas, contratar 80 novos efetivos para o Regimento [quase 10% da vossa corporação], num esforço que iremos prosseguir no sentido do reforço das qualificações destes profissionais e das condições para o exercício das suas funções”, disse Carlos Moedas, durante a cerimónia do Dia da Unidade do RSB, em Lisboa.

Salientando que os recursos financeiros “não são ilimitados”, Carlos Moedas (PSD) disse que a câmara está empenhada em ter mais quartéis na cidade, lembrando que em fevereiro foi lançada a obra do futuro Quartel de Comando e Formação do RSB em Chelas — Marvila.

O autarca reconheceu também a necessidade da construção de um novo quartel do RSB na zona entre Alcântara e Cais do Sodré, além de esperar concretizar “profundas obras de requalificação e restruturação noutros quartéis do RSB, no âmbito do plano de investimento da autarquia”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Regimento de Sapadores Bombeiros conta atualmente com 850 bombeiros.

Esta quinta-feira, data em que se assinala o Dia da Unidade do Regimento de Sapadores Bombeiros, Moedas presidiu à cerimónia que assinalou o evento, juntamente com o comandante do RSB, Tiago Lopes.

Na Praça do Município, assistiu-se a uma homenagem aos mortos, à entrega de medalhas de Serviço Público, além da entrega de crachás de ouro aos efetivos com 35 ou mais anos de serviço, terminando com um desfile das forças em parada e de veículos operacionais.