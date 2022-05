Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Vangelis, o mais conhecido compositor grego, morreu esta terça-feira à noite, aos 79 anos. A notícia foi confirmada à agência de notícias de Atenas pelo escritório de advogados que representa o compositor. Não foi adiantada a causa da morte. De acordo com a imprensa grega, Vangelis estava internado num hospital em França, com Covid-19.

Nascido Evángelos Odysséas Papathanassíou, em 1943, Vangelis mostrou desde cedo interesse no mundo da música. Em casa dos pais, costumava fazer experiências com os sons que produzia a partir de panelas ou vidros. Responsável pela banda sonora de filmes como “Momentos de Glória” (1981), pelo qual recebeu um Óscar, ou “Blade Runner” (1982), o compositor não teve formação musical, o que, de acordo com a agência Reuters, contribuiu para o desenvolvimento da sua criatividade.

[“Chariots Of Fire”, de Vangelis, da banda sonora do filme “Momentos de Glória”]

A sua carreira musical começou no mundo do rock, o que o levou a trocar a Grécia por França quando tinha 25 anos, na sequência de um golpe militar que pôs fim à democracia grega. Em Paris, deixou-se fascinar pela música eletrónica, que constituiria a base do som que, anos mais tardes, seria a sua marca.

Apesar de ter alcançado algum sucesso na cena do rock progressivo no início dos anos 70, Vangelis não se sentia confortável com as espectativas de um artista comercial. Aos poucos, começou a recolher-se o estúdio que criou em Londres. A agência Reuters recorda que foi nos Nemo Studios que compôs a banda sonora para o filme “Momentos de Glória”, de Hugh Hudson, sobre dois atletas britânicos nos Jogos Olímpicos de 1924. A banda sonora foi um tributo ao seu pai, um velocista amador.

Nos anos 80 e 90, Vangelis compôs música para vários filmes e documentários. Ainda na década de 1980, criou com Jon Anderson, vocalista dos Yes, o projeto Jon & Vangelis, com o qual lançou vários discos. Com mais de 50 anos de carreira e mais de 50 discos editados, Vangelis é considerado um dos nomes maiores da música eletrónica e o compositor grego mais famoso.

[“Ill Find My Way Home”, de Jon & Vangelis, ao vivo no programa “Top Of The Pops”, em 1982:]