O primeiro-ministro português, António Costa, visita ao início de esta tarde militares portugueses na Roménia, mas esta manhã encontrou-se já com o seu homólogo romeno em Bucareste e deixou uma garantia: “Não consentiremos qualquer guerra no território da NATO”.

Lembrando que Portugal está “no extremo ocidental” da Europa, Costa quis vincar: “Não temos a menor das dúvidas que a nossa fronteira de segurança começa aqui na Roménia, começa nas fronteiras externas de qualquer país da NATO“.

E defendermos as nossas fronteiras significa não só defender as nossas fronteiras nacionais, mas as de qualquer um dos nossos aliados. Empenharemos as nossas Forças Armadas com a mesma determinação na defesa do território de qualquer um dos nossos países aliados com que empenharíamos na defesa do nosso próprio território”, apontou o PM português.

Ainda em Bucareste, onde foi assinado esta quinta-feira um acordo de cooperação militar entre os dois países, Costa afirmou: “É para nós uma grande honra termos as nossas Forças Armadas a desempenhar na Roménia a missão que nos foi atribuída pela NATO, de reforço da defesa e da capacidade de dissuasão no flanco leste da NATO”.

O primeiro-ministro português defendeu que a Europa enfrenta hoje “uma atitude beligerante em clara violação do direito internacional e conduzida de uma forma bárbara através da guerra que a Rússia desencadeou contra a Ucrânia“.

Costa acrescentou: “A paz na Europa é uma urgência e a melhor forma de a podermos promover no seio de uma aliança defensiva como é a NATO é darmos uma mensagem clara de unidade, de força na capacidade de dissuasão e de que não consentiremos qualquer guerra no território da NATO, assim ajudando a contribuir para a construção da paz em todo o território europeu. E desde já na Ucrânia, onde deve cessar de imediato esta guerra ilegal, onde devem ser preservadas vidas humanas, o cumprimento do direito internacional e a integridade territorial da Ucrânia”.

Em visita ao leste da Europa, o primeiro-ministro português parte ainda ao final da tarde para Polónia, seguindo-se uma visita à Ucrânia — nomeadamente à capital do país, Kiev.

As datas da visita de Costa à Ucrânia foram antecipadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que as anunciou, mas o PM português não corroborou a informação, dizendo apenas que chegará à Ucrânia “no dia em que lá chegar”. E acrescentou, de acordo com a TSF: “Se o sr. Presidente da República anunciou, está anunciado, fez seguramente bem. É por isso que é Presidente da República, determina o timing da sua própria palavra, não é o Governo que condiciona a palavra do Presidente da República”.