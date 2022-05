A polícia moçambicana deteve na quarta-feira dois dos seus agentes por roubarem mercadorias que já tinham sido furtadas por três assaltantes que apanharam em flagrante na cidade da Beira, centro do país.

Os dois agentes estagiários depararam-se com três seguranças privados a assaltar um armazém, no domingo, explicou o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic), Alfeu Sitoe.

Os polícias usaram uma viatura e arma de fogo para escoltar a carga – material eletrónico e tecidos – para local incerto, onde abandonaram os três seguranças.

“Estão a envergonhar a instituição” e as diligências decorrem para que, “juntamente com os comparsas, sejam responsabilizados”, sublinhou o porta-voz.

O envolvimento de agentes em crimes tem colocado em causa a atuação da polícia, conduzindo a várias detenções.

Na segunda-feira, a corporação deteve dois polícias por envolvimento num assalto ocorrido nos arredores de Maputo.

Há uma semana, a polícia apanhou outros dois agentes por liderarem grupos de assaltantes na província de Niassa, no norte do país.

A Polícia da República de Moçambique (PRM) garante que vai haver uma “punição severa e exemplar”, referindo que decorrem processos disciplinares e criminais.