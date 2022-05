A 55.ª edição do Rali de Portugal, quarta prova do Campeonato do Mundo, arranca esta quinta-feira com a disputa da superespecial de Coimbra, a partir das 19h03 horas.

Em ação, nos primeiros 3,06 quilómetros cronometrados, vão estar uma centena de pilotos, com destaque para o reeditar de um dos duelos do século, entre os franceses Sébastien Loeb (Ford Puma), nove vezes campeão mundial, e Sébastien Ogier (Toyota Yaris), oito vezes campeão.

Antes disso, os pilotos terão a oportunidade de fazer as derradeiras afinações no tradicional shakedown desenhado em Baltar, no concelho de Paredes, e marcado para esta quinta-feira, entre as 09h01 e as 14h00.

Sendo a primeira prova em piso de terra para a nova geração de carros de rali, híbridos, depois do asfalto de Monte Carlo e da Croácia e da neve da Suécia, , vai servir para as últimas afinações das máquinas.

Os primeiros dos 338,34 quilómetros cronometrados vão ser disputados em Coimbra, com a primeira das três superespeciais, também esta quinta-feira, a partir das 19h03.

Além de integrar a edição comemorativa dos 50 anos do WRC, o Rali, que volta a ter na Exponor, em Matosinhos, o parque de assistência, integra o calendário do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), numa competição para os pilotos lusos encurtada até ao final de sexta-feira.

O finlandês Källe Rovanperä (Toyota Yaris), que esta época já venceu na Suécia e na Croácia, as provas que antecederam o Rali de Portugal, lidera a tabela de pilotos, com 76 pontos, mais 29 do que o segundo classificado, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20).