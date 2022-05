A seleção portuguesa de futebol para o Europeu feminino em Inglaterra é conhecida em 30 de maio, com o selecionador Francisco Neto a divulgar nesse dia quais as jogadoras escolhidas para a competição.

“A convocatória será revelada no auditório da Cidade do Futebol, pelas 18h00”, informou nesta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol. Portugal entra no Europeu feminino pela segunda vez na sua história, ocupando a vaga da Rússia, com quem tinha perdido no “play-off”, mas que acabou excluída face às sanções impostas ao país pela UEFA devido à invasão da Ucrânia.

A seleção das “quinas” integrará o grupo C do Europeu, no qual defrontará Suíça (9 de julho), Países Baixos (13) e Suécia (17), em jogos que terão lugar em Wigan & Leigh.

Antes do Europeu, que decorrerá entre 6 e 31 de julho, a seleção lusa terá jogos de preparação com a Grécia, em 22 e 25 de junho, no Estádio do Restelo e no Estádio António Coimbra da Mota, ambos às 18h00, e com a Austrália, em 28, também no Estoril (21h00).

Em 2017, Portugal esteve no seu primeiro Europeu de futebol feminino, que decorreu nos Países Baixos, perdendo então com Espanha (2-0) e Inglaterra (2-1) e vencendo a Escócia (2-1).