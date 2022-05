O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano denunciou, esta quinta-feira, o “tratamento de segunda” que “algumas capitais” dão à candidatura da Ucrânia à União Europeia, horas depois de o chanceler alemão ter rejeitado a criação de “um atalho” no processo.

Strategic ambiguity on Ukraine’s European perspective practiced by some EU capitals in the past years has failed and must end. It only emboldened Putin. We do not need surrogates for EU candidate status that show second-class treatment of Ukraine and hurt feelings of Ukrainians.

