Autoridades portuguesas e galegas estão envolvidas nas operações de busca por um homem, dado como desaparecido, nesta sexta-feira, cerca das 15h30, no rio Minho, em Barbeita, Monção, disse o capitão do porto de Caminha.

O capitão Pedro Santos Jorge disse que o alerta foi dado por familiares, estando mobilizados nas operações de busca, efetivos da Polícia Marítima (PM), da Armada espanhola, mergulhadores dos bombeiros, e a GNR.

O responsável adiantou ter acionado a intervenção de um helicóptero e adiantou que se as operações terminarem sem sucesso, serão retomadas no sábado. Fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que o homem desparecido tem 65 anos de idade.

De acordo com informações recolhidas junto dos familiares, acrescentou aquela fonte, o homem saiu, na manhã desta sexta-feira, para pescar e não regressou.