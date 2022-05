Três passageiros com mais de nove quilos de cocaína foram presos pela polícia brasileira no Aeroporto Internacional de São Paulo, o mais movimentado do Brasil, entre a tarde de quinta-feira e a madrugada desta sexta-feira tentando embarcar para Portugal.

Num comunicado, a Polícia Federal brasileira informou que encontrou na quinta-feira à tarde, na mala de uma brasileira, de 51 anos, oito quilos de cocaína na forma de tabletes, ocultos num fundo falso.

Na sequência, as autoridades prenderam um casal de brasileiros com cinco volumes contendo mais de um quilo de cocaína atados às suas coxas e pernas. O casal também informou ter engolido cápsulas contendo a droga.

A mulher disse ter oito e o homem 12 volumes nos seus estômagos. Perante o risco de morte, ambos foram encaminhados ao hospital para que possam expelir a droga com segurança. Os detidos que não foram identificados serão apresentados à Justiça Federal onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Apesar de não ter produção própria de cocaína, o Brasil é um dos principais pontos de passagem da droga proveniente de outros países da América Latina, com destino à Europa, e Portugal tem-se tornado numa das portas de passagem de estupefacientes para o continente europeu.