Festividades, a menor adesão às medidas de proteção individual e à vacinação de reforço e a circulação de novas variantes mais transmissíveis terão estado na origem do aumento de incidência e do número de casos de SARS-CoV-2, informa o relatório de monitorização da situação Epidemiológica da Covid-19 publicado este sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) em conjunto com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

As duas entidades recomendam “fortemente o reforço das medidas de proteção individual e a vacinação de reforço”. Apesar de o impacto na mortalidade geral se manter “reduzido”, a DGS e o INSA alertam para o facto de o aumento da incidência poder continuar “a contribuir para uma maior procura de cuidados de saúde e o aumento de mortalidade”, especialmente “nos grupos mais vulneráveis”.

O documento aponta também para uma “tendência crescente” das hospitalizações em unidades de cuidados intensivos (UCI), correspondente a 32,9% do “valor crítico definido de 255 camas ocupadas”. Registou-se, também, um aumento de dez pontos percentuais face à semana passada neste indicador. Ainda assim, a “razão entre o número de pessoas internadas e infetadas foi de 0,14 com tendência estável” — e este valor “é inferior aos observados em ondas anteriores”.

“O grupo etário com maior número de casos de Covid-19 internados em enfermaria foi o grupo etário com 80 ou mais anos”, lê-se no relatório, sendo que a região Norte é a que apresenta maior ocupação em UCI. No que concerne aos doentes em enfermaria, o documento frisa que o “número inferior ao observado na maioria das ondas anteriores”, reportando-se, no entanto, uma “tendência crescente”.

Neste momento, a pandemia apresenta em Portugal “uma incidência muito elevada”, situando-se nos “1.529 casos por 100 mil habitantes”, havendo uma “tendência crescente”. Os Açores (1.784 casos por 100 mil habitantes) e o Norte (1.783 casos por 100 mil habitantes) são as regiões com uma maior incidência. Em termos etários, é na faixa dos 10 aos 19 anos que este valor está mais elevado (1.992 casos por 100 mil habitantes), seguindo a dos 20 aos 29 anos (1.779 infeções por 100 mil habitantes).

A proporção da positividade de 10 a 16 de maio é 50,4% — isto significa que mais de metade dos testes à Covid-19 são positivos. A tendência deste indicador é “crescente”, reportando-se, ainda assim, um “aumento no número de testes realizados”.

A mortalidade “por todas as causas encontra-se dentro dos valores esperados para a época do ano”, notifica o relatório, que conclui um “reduzido impacto da pandemia na mortalidade”, apesar de o valor da mortalidade específica por Covid-19 se encontrar acima do limiar definido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) (de 20 mortes a 14 dias por um milhão de habitantes).

No parâmetro da efetividade vacinal, que “compreende a análise do período de fevereiro a março de 2022”, o documento sugere que a “efetividade elevada da dose de reforço das vacinas contra a Covid-19 nos óbitos associados à doença”. De realçar que, na população mais de 80 anos, “observa-se uma moderada efetividade” da terceira dose no que diz respeito às hospitalizações.