A empresa SpaceX, do multi-milionário Elon Musk, pagou 250 mil dólares para garantir o silêncio de uma antiga comissária de bordo a quem Musk terá pedido sexo durante uma massagem, prometendo-lhe que em troca lhe compraria um cavalo. A história foi revelada pela Business Insider, citando uma pessoa próxima da mulher em causa – e Elon Musk já reagiu, dizendo que “há muito mais para contar nesta história” e argumentando que é uma publicação “com motivações políticas de prejudicar” o homem mais rico do mundo.

O caso não chegou aos tribunais porque, em 2018, a SpaceX aceitou pagar à mulher 250 mil dólares (236 mil euros, ao câmbio atual) para resolver o caso de forma extra-judicial – o que inclui a promessa de que a mulher não tornaria o caso público. A notícia da Business Insider cita, porém, uma amiga da mulher, que contou os detalhes do caso e referiu a identidade da mulher (que a Business Insider, porém, não divulga).

O incidente terá surgido em finais de 2016, quando esta mulher, comissária de bordo na frota de jatos privados da empresa de exploração espacial SpaceX, foi chamada para dar uma massagem privada a Elon Musk. Segundo a declaração feita pela amiga da mulher, a comissária de bordo tinha sido incentivada pelos seus superiores a fazer um curso de massagens corporais porque, dessa forma, poderia depois ver o seu trabalho valorizado devido às massagens que poderia fazer a Musk. Naquela fase, a mulher trabalhava a contratos.

Numa dessas massagens, num voo até Londres, Musk terá exposto o seu pénis à mulher, tocando-lhe na perna sem consentimento e pedindo-lhe que “fizesse mais”. E, sabendo que a mulher praticava equitação, terá sugerido que ela se iniciasse um ato sexual ele lhe compraria um cavalo. A mulher não aceitou e, a partir daí, terá começado a ter menos pedidos de trabalho para a SpaceX.

A amiga diz que o caso lhe foi contado pela mulher pouco tempo depois – “ela estava muito abalada, não sabia o que fazer”. “Ela acreditava que as coisas iriam voltar à normalidade e poderia fingir que nada tinha acontecido, mas depois começou a sentir que estava a ser alvo de uma retaliação porque os seus turnos começaram a ser reduzidos”. “Sentiu que estava a ser castigada por recusar prostituir-se”, conta a amiga.

Elon Musk foi contactado pela Business Insider e, ao mesmo tempo que pediu mais tempo para responder, afirmou que “há muito mais para contar nessa história”. Depois, porém, acabou por não fazer mais comentários mesmo tendo a Business Insider dado mais tempo para que o fizesse.

“Se eu tivesse uma tendência para o assédio sexual, seria improvável que só agora, após uma carreira de 30 anos, surgisse uma história destas”, acrescentou Musk, chamando à história uma peça “com motivações políticas de [o] prejudicar”. Agora que a notícia foi publicada, Elon Musk foi ao Twitter – rede social que está, neste momento, a comprar – desvalorizar o caso.

Recuperando um tweet de 2021 onde dizia que, se algum dia estivesse no centro de um escândalo, gostaria que lhe chamassem “Elongate”. “Finalmente, temos uma oportunidade de usar Elongate como nome para um escândalo. É perfeito!”, escreveu esta sexta-feira, usando depois um emoji de gargalhadas.

Finally, we get to use Elongate as scandal name. It’s kinda perfect. ???? https://t.co/qSNH7lsn72

— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022