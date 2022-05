Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ex-ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes foi o nome escolhido para dirigir o Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, avançou esta sexta-feira a SIC Notícias e confirmou o Observador. O ex-governante desempenhará as funções do presidente do Conselho de Administração da unidade hospitalar.

Adalberto Campos Fernandes foi convidado para integrar o Conselho de Administração no início da semana, sendo que o seu nome também foi aceite pela Parpública.

Anteriormente, era Francisco Ramos, ex-coordenador da task force de vacinação contra a Covid-19, quem assumia o cargo de presidente do Conselho de Administração do Hospital da Cruz Vermelha.

O também ex-secretário de Estado saiu da coordenação da task force e da direção da unidade hospitalar após terem sido apuradas “irregularidades no processo de seleção para a vacinação de profissionais de saúde do Hospital da Cruz Vermelha”. Uma das alegadas ilegalidades detetadas foi a vacinação de um médico que estava de baixa há um ano.

Adalberto Campos Fernandes foi presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, do Hospital Pulido Valente e do Centro Hospitalar de Lisboa Norte. Foi também ministro da Saúde do primeiro governo de António Costa de 2015 a 2018. Saiu após uma remodelação do primeiro-ministro, tendo sido substituído por Marta Temido.