Uma colisão entre três viaturas ligeiras na estrada EN 251, entre Coruche e Couço, causou este sábado dez feridos, sete deles graves que foram transportados para os hospitais de Santarém e Évora, indicou a proteção civil distrital.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o acidente ocorreu pelas 19h00 no troço cuja localidade mais próxima é Pavões, no concelho de Coruche.

Do acidente, que obrigou ao corte temporário do trânsito, resultaram sete feridos graves e três feridos ligeiros.

Os feridos ligeiros, dos quais duas crianças, foram transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira, enquanto quatro dos feridos graves seguiram para o Hospital de Santarém e os restantes para o Hospital de Évora.

No local do acidente estiveram 57 bombeiros e 23 viaturas de oito corporações, elementos da GNR e meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).