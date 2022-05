Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um autocarro despistou-se no sentido Sul-Norte, na A1, na zona da Mealhada. De acordo com a CNN, o acidente ocorreu perto da área de serviço da Mealhada, ao quilómetro 212, e há pelo menos seis feridos graves.

De acordo com um dos passageiros ouvidos pela CNN, a autocarro partiu de Guimarães e tinha como destino Fátima.

No momento do acidente, o autocarro de passageiros passou de uma faixa de rodagem para a contrária e acabou caiu numa ribanceira.

As operações de resgate ainda estão a decorrer e no local estão mais de 90 bombeiros, apoiados com várias viaturas e com um meio aéreo. O trânsito no local está condicionado, mas poderá vir a ser cortado.