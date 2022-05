Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Dois agentes dos Serviços Secretos norte-americanos que esperavam a chegada de Joe Biden na Coreia do Sul foram enviados de volta para os EUA. A decisão ocorreu depois de um deles, já alcoolizado, se ter envolvido numa disputa com um cidadão.

De acordo com uma fonte da polícia do distrito de Yongsan, citada pela Reuters, o agente terá detido na madrugada de quinta-feira, após ter iniciado um briga com um sul-coreano por causa de um táxi. O caso terá ocorrido no exterior do hotel Grand Hyatt, onde Presidente dos EUA vai permanecer durante a sua visita oficial à Coreia do Sul e ao Japão, entre esta sexta-feira e terça-feira.

Um oficial norte-americano não confirmou a detenção, dizendo apenas que o agente fora “investigado” pelas autoridades do país asiático. O outro elemento envolvido nas quezílias, contudo, não terá sido alvo de investigações.

Os indivíduos serão imediatamente remetidos para os seus postos e colocados sob licença administrativa”, disse Anthony Gugliemi, porta-voz dos Serviços Secretos.

Em 2012, 11 elementos dos Serviços Secretos foram enviados de volta para os EUA por “conduta imprópria”: um caso que terá envolvido problemas com prostituas antes de uma visita do então líder Barack Obama à Colômbia. Os Serviços Secretos são a instituição federal responsável pela segurança da Casa Branca e do Chefe de estado norte-americano.

Este sábado, Biden vai encontrar-se com o Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol. Os dois vão debater a escalada de tensão resultante dos programas de mísseis balísticos e nucleares da Coreia do Norte.

No domingo, Biden desloca-se ao Japão, onde a tensão entre a nação nipónica e a China será alvo de debate com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida.