O México atingiu o número de 100 mil desaparecidos esta segunda-feira, de acordo com as bases de dados do país que agrupam registos desde 1964. Só de domingo para segunda-feira, foram registados mais 70 pessoas cujo paradeiro se desconhece.

Porém, por maior que pareça o número (100 mil), este diz apenas respeito às pessoas que nunca foram encontradas. Se forem adicionados os casos em que se descobriu a localização das pessoas, o número sobe para mais de 245 mil, conta o The Yucatan Times.

De acordo com a CNN, nos últimos dois anos registaram-se mais de 20 mil pessoas desaparecidas. Apenas 35% dos desaparecimentos resultaram em condenações dos responsáveis em tribunal, afirmou esta quinta-feira, Michelle Bachelet, alta comissária dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas.

Não se devem poupar a esforços para terminar com esta violação dos direitos humanos e abusos de alcance inacreditável. Também se deve garantir o direito das vítimas à verdade, à justiça, à reparação e à certeza de que os casos não se repetirão”, afirmou a alta comissária.

Michelle Bachelet apelou ainda ao México para que colocasse os familiares das vítimas no centro dos seus esforços e pediu que sejam disponibilizados os recursos necessários ao seguimento das investigações e buscas das pessoas desaparecidas.