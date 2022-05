A surfista portuguesa Teresa Bonvalot apurou-se para os oitavos de final do GWM Sydney Surf Pro, na Austrália, a segunda etapa no ‘Challenger Series’. Numa quarta série muito disputada, Bonvalot acabou por garantir o primeiro lugar, com 13,26 pontos (7,03 e 6,23 nas duas melhores ondas), apenas mais 0,73 do que a sul-africana Sarah Baum (12,53), egunda e também apurada, e 1,06 do que a australiana Molly Picklum, eliminada no terceiro lugar.

Ainda por competir nesta segunda ronda está a outra portuguesa ainda em prova, Mafalda Lopes, que vai entrar em competição na sexta bateria. Algumas horas antes, Vasco Ribeiro deixou a competição masculina sem portugueses, ao ser eliminado na terceira bateria da segunda ronda.

Vasco Ribeiro terminou a série com 11,40 pontos (5,00 e 6,40), o que lhe valeu a terceira posição, atrás do havaiano Brodi Sale, com 13,80 (6,97 e 6,83) e do brasileiro Alejo Muniz, com 12,43 (6,83 e 5,60), ambos apurados para a fase seguinte.

Tal como o português, o neozelandês Te Kehukehu Butler também foi eliminado, terminando em quarto, com 9,30 pontos (4,67 e 4,63).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Vasco Ribeiro, que na ronda inaugural do ‘Challenger Series’ terminou na nona posição, ficou agora na segunda ronda, o que lhe vale um lugar nos 25.º classificados.

O GWM Sydney Surf Pro é a segunda prova do ‘Challenger Series’, que atribui 12 vagas masculinas e seis femininas para o circuito principal de 2023.