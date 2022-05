Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Durante a reunião anual com os accionistas, o CEO da BMW, Oliver Zipse, partilhou com a plateia uma série de novidades, todas elas relacionadas com veículos eléctricos. Por um lado, antecipando incrementos de eficiência, que são bons para os clientes e, por outro, aumentos de rentabilidade, fundamentais para quem investe. Para a marca alemã, que oferece uma crescente gama de veículos eléctricos, todos eles (à excepção do i3) baseados em plataformas que nasceram para modelos equipados com motores de combustão, isto “foi música para os ouvidos” de quem estava presente.

Zipse começou por confirmar que a BMW vai iniciar a produção de veículos eléctricos com uma plataforma específica para modelos a bateria, em 2025. Denominada Neue Klasse, começará por servir modelos da gama média e será produzida na fábrica de Debrecen, na Hungria, cuja construção deverá ficar terminada em finais de 2024. A nova plataforma irá permitir optimizar o espaço interior, ganhar peso e tempo de produção, assegurando igualmente mais versatilidade, incrementando os lucros. Obriga, contudo, à construção (ou adaptação) de fábricas específicas, o que implica um investimento adicional, o que não impede Zipse de a considerar “um salto quântico para a frente” para a marca que dirige.

Em relação às células com que formam os packs de baterias dos seus veículos eléctricos, o CEO avançou que os próximos conjuntos motores/baterias/sistemas eléctricos, apelidados Gen6, vão usar uma nova química e novas células, com a BMW a trocar as actuais células tipo bolsa ou prismáticas por células cilíndricas, similares às da Tesla. Garante Oliver Zipse que as células cilíndricas a usar pela plataforma Neue Klasse vão permitir uma redução de custos na ordem dos 30%.

A BMW prevê que irá ter oito modelos eléctricos a bateria a circular até ao final de 2022, para em 2025 esta tecnologia representar 10% das vendas, fasquia que subirá para 50% em 2030. A marca germânica espera que, a partir de 2025, com a introdução da Neue Klasse, os veículos eléctricos passem a assegurar o mesmo nível de lucro do que actualmente garantem os modelos equipados com motores de combustão.