Como já é habitual em qualquer dérbi, sobretudo até no futsal a comparar com qualquer outra modalidade, o jogo entre Benfica e Sporting a contar para a final da Taça de Portugal teve vários episódios de tensão, de trocas de palavras entre jogadores e de ânimos mais quentes entre adversários na quadra e junto dos dois bancos. No entanto, e também como é habitual em qualquer dérbi, após o triunfo dos leões imperou o fair play entre ambos os conjuntos, incluindo corredores para vencidos e vencedores subirem ao palco.

Em condições normais, tudo teria terminado nesse momento, em pleno Pavilhão Multiusos de Sines, com o Sporting a conquistar a sua quarta Taça de Portugal consecutiva (nona no palmarés) naquela que foi a sua terceira vitória do ano depois da Supertaça e da Taça da Liga e na antecâmara do arranque do playoff do Campeonato que, no plano teórico, deverá juntar de novo os rivais na final. No entanto, não acabou.

Numa mensagem publicada através da sua página oficial no Instagram, Nilson, internacional português de 30 anos que se mudou na última época para a Luz após vários anos no Sp. Braga (tendo passado também pelo Sporting na parte final da formação), denunciou um insulto racista durante o dérbi.

“Ontem [sábado], na final da Taça de Portugal, fui alvo de um insulto racista por parte de um colega de profissão. Condeno-me por não ter dito nada ao árbitro ou ao delegado do jogo. Deveria ter marcado uma posição. De qualquer das formas, irei tratar deste assunto no local apropriado”, anunciou o fixo numa mensagem que foi publicada algumas horas depois do dérbi sem referir qualquer nome.

As ???????????????????????????????? ???????????????????? da Final ????⚽ O que achaste do derby? pic.twitter.com/0Dwbs8sOpZ — Canal 11 (@Canal_11Oficial) May 21, 2022

“Como é normal existem picardias durante os jogos, mas não pode valer tudo. Quem me conhece sabe que não sou muito interventivo nas redes sociais, mas não posso aceitar uma situação destas. Sou pai e educo o meu filho para que tenha orgulho nas suas origens. Que não se sinta, inferiorizado ou permita que seja ofendido por quem quer que seja. Obrigado”, completou Nilson na mensagem nas redes sociais.

Até ao momento, ninguém reagiu ao sucedido entre clubes, Federação e os próprios jogadores.