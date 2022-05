O Nun’Álvares venceu este domingo a Taça de Portugal de futsal feminino, batendo o Benfica por 4-1 no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade a 1-1 no final do tempo regulamentar e do prolongamento, em Sines.

Com o marcador a registar 0-0 ao intervalo, os golos de Inês Fernandes, pelo Benfica, aos 30 minutos, e de Cátia Morgado, aos 39, pelo Nun’Álvares obrigaram as equipas a disputar um prolongamento, no qual não se registou mais qualquer golo.

Nas grandes penalidades, as minhotas foram mais fortes e conquistaram a Taça de Portugal pela primeira vez, com as ‘encarnadas’, que venceram as últimas cinco edições da prova, a deixarem escapar o troféu.