A primeira-dama da Ucrânia deu este sábado uma entrevista ao lado do marido e contou que a eclosão da guerra lhe causou “ansiedade”. O conflito fez com que não visse Zelensky durante dois meses e meio. “A nossa família foi separada, como qualquer outra família ucraniana”, afirmou Olena Zelenska a uma televisão ucraniana, segundo a BBC.

Our joint interview with Olena Zelenska, host of the United News TV marathon. As frankly as possible. About three years of presidency, the first morning of the war, the fate of the Ukrainian military from Azovstal. And also about….

Part 1.

