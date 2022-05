Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A final da última temporada transformou-se nas meias-finais da presente época, o sétimo clássico relativo a 2021/22 chegava com todas as contas empatadas – e com despiques individuais cada vez mais marcados, como se viu no derradeiro confronto entre Max Landis e Travante Williams. Depois de uma passagem que foi “limpa” na primeira ronda do playoff com duas vitórias com Imortal e Lusitânia, FC Porto e Sporting iniciavam no Dragão Arena a luta por uma vaga nas decisões do título com os azuis e brancos a tentarem beneficiar do fator casa e os leões à procura da revalidação do troféu ganho no último ano.

“Esperamos um jogo com muita fisicalidade, muita energia e muita intensidade. Vai haver muitas emoções e acredito num jogo muito rápido. Pontos fortes do Sporting? O jogo mais físico, a energia e as várias formas que têm para marcar pontos são algumas das virtudes. Temos conseguir conter isso e mantermo-nos consistentes durante os 40 minutos. Pessoalmente, tem havido alguns altos e baixos e não tenho feito uma época com a regularidade que desejava devido a lesões mas sinto-me muito bem”, comentara no lançamento do jogo 1 da série das meias-finais Jonathan Arledge aos canais de comunicação dos dragões.

“Não menosprezamos os outros jogos mas estes são aqueles que todos querem jogar. Queremos ganhar, treinamos e trabalhamos para isso. Os treinos são sempre duros e competitivos e como foi assim que tivemos sucesso durante a época, esperemos que assim se mantenha. O FC Porto é uma equipa forte ofensivamente e defende bem. Temos de usar os nossos pontos fortes e atacar os mais fracos deles para sair com as duas vitórias. Jogadores lesionados? É aí que a equipa tem de dar um passo em frente. Estamos mais coesos e sinto que estamos o mais unidos possível para esta reta final da Liga”, destacara à Sporting TV Diogo Araújo, falando também das ausências de Micah Downs e Tanner Omlid.

Depois dos três primeiros jogos na Liga terem caído para os azuis e brancos, tendo pelo meio a meia-final da Taça Hugo dos Santos para os leões, o Sporting superou o seu pior período na temporada (e para isso muito contribuiu o regresso de Travante Williams após lesão) e não só quebrou a invencibilidade da equipa portista em casa no final da segunda fase da Liga como ganhou também nas meias da Taça de Portugal. Agora, o clássico foi sobretudo um encontro com duas faces distintas, que terminou com o Sporting na frente por um ponto ao intervalo mas que acabou com um “atropelo” do FC Porto na segunda parte, ficando assim como o duelo mais desequilibrado da temporada e que acabou com uma vantagem de 87-68.

