Desde 2019 que a Nova SBE se apresenta como a primeira escola portuguesa neste ranking global de educação executiva do Financial Times. Em 2022, tem uma subida de grande destaque — mantendo igualmente a posição de escola número 1 em Portugal e a número 22 no mundo. Mas a que se deve este segredo? Na verdade, das grandes e das pequenas coisas.

A Nova SBE apresenta-se como “uma porta aberta para o mercado de trabalho”, com o objetivo de criar uma comunidade dedicada ao desenvolvimento de talento e conhecimento com impacto no mundo. Para tal, pretende juntar alunos, colaboradores, organizações parceiras e governos, para que, juntos, possam encontrar soluções inovadoras e transformadoras para a sociedade.

“Desde que estabelecemos o desígnio de criar em Portugal um escola de negócios global, assumimos uma estratégia ambiciosa de afirmação nos rankings do Financial Times – o gold standard do reconhecimento internacional. Os resultados de hoje, como os de outros rankings do FT, demonstram que a ambição global de uma escola pública em Portugal é possível, e que a estratégia que seguimos é a apropriada. Estamos seguros que este caminho nos levará ainda mais longe nos próximos anos.”, afirma Daniel Traça, Dean da Nova SBE.

Mestrados Executivos ↓ Mostrar ↑ Esconder PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Na Nova SBE é possível adquirir o diploma de Mestre em apenas um ano, com os Mestrados Executivos. Para ajudar na progressão profissional dos executivos, foram criados cinco Mestrados Executivos nas áreas de Liderança, Marketing & Estratégia, Inovação & Empreendedorismo, Finanças & Mercados Financeiros e Gestão. Dirigidas a profissionais que já se encontram no mercado de trabalho, com pelo menos cinco anos de experiência, estas formações têm ainda a particularidade de estarem completamente alinhadas com a vida profissional dos participantes, com um formato flexível, em regime pós-laboral e blended (com aulas presenciais e online). Os Mestrados Executivos contam com o apoio de várias empresas parceiras e acompanhamento do trabalho final aplicado a desafios empresariais reais por mentor de renome no mercado nacional, tais como a Sonae, a NOS e a Delta que já se associaram. As inscrições estão abertas até julho com arranque previsto para outubro de 2022.

Para a Nova SBE, o trabalho não se faz só de currículos e disciplinas – valoriza-se, sempre, o crescimento coletivo. É por isso uma das faculdades portuguesas mais voltada para o mundo, com 339 acordos de intercâmbio em 55 países. Acredita também que o futuro passa pelo mundo empresarial, facilitando a integração dos participantes no mercado laboral e a progressão na carreira. Com mais de 1.500 clientes corporativos, colabora atualmente com 32 empresas parceiras e 15 business schools internacionais, para construir formações voltados para os desafios atuais e futuros das empresas.

O caso de sucesso da Nova SBE Executive Education mostra-nos que construir o futuro não é trabalho de uma pessoa só.

Formação de Executivos da Nova SBE é #1 em Portugal

É já um clássico a nível mundial. Todos os anos (com exceção “pandémica” para o ano de 2021, dada a dificuldade de acesso aos dados) o Financial Times — fundado em 1888 e provavelmente o mais reputado meio sobre notícias económicas e de gestão — elabora o ranking das melhores escolas mundiais em formação executiva. Este ranking pretende fazer uma radiografia total da realidade educativa. Quer isto dizer que não toma apenas em conta o presente, mas também o passado e o futuro. Todas as instituições são alvo de auditorias, novos e antigos alunos são entrevistados (por exemplo, o salário três anos depois de terminar a graduação é um dos critérios) e, no fundo, é medido todo o impacto que cada curso tem num indivíduo e na sociedade em que se engloba.

Desta análise saem três rankings: um primeiro que avalia as melhores escolas de formação de executivos no mundo como um todo, o de Programas Abertos, e o de Programas Customizados. Visto de fora, as novidades não são muitas: a Formação de Executivos da Nova SBE destaca-se, mais uma vez, como a melhor escola de formação de executivos portuguesa. Olhando com outros olhos, as avaliações deste ano são unânimes: nunca a Nova SBE esteve tão perto do topo. Na avaliação global das escolas, a Formação de Executivos da Nova SBE chegou ao 22.º lugar a nível mundial. Na tabela de Programas Abertos, a escola apresenta-se no 20.º lugar, uma subida de 27 lugares desde a última avaliação. Por fim, nos Programas Customizados, a Formação de Executivos da Nova SBE subiu até ao 29.º lugar. A avaliação final é motivo de orgulho de toda a comunidade – de 0 a 10, as formações da Nova SBE têm uma classificação de 9.31 (“Overall satisfaction”).

Junte-se à Formação de Executivos da Nova SBE e comece hoje a expandir os seus horizontes!