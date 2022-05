Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

1 “War on Truth”

Lembra-se de Marianna Vyshemirska? A maternidade de Mariupol foi bombardeada pelas tropas russas e Marianna protagonizou a foto emblemática desse momento, captada pela Associated Press. Cabelo apanhado, olhar direto para a câmara, ferida e embrulhada num edredão, Marianna tornou-se a prova viva de que a Rússia tinha atacado diretamente civis. Até que as redes sociais ficaram cheias de relatos de que Marianna seria uma influencer paga diretamente pelo governo ucraniano para encenar o momento.

A história de Marianna foi dissecada por outra Marianna, Marianna Spring, repórter da BBC que desde o início da guerra que produz este podcast sobre a desinformação russa. São três os episódios de “War on Truth” focados nesta história, que culminam numa entrevista à própria. Vyshemirska é de facto influencer, mas era uma das várias grávidas e recém-mães que estavam na maternidade de Mariupol e que foram vítimas das explosões. Este é um dos exemplos do excelente podcast de investigação da BBC que vai além dos tweets e bots e ajuda a destrinçar o que é verdadeiro e o que é falso no outro tipo de guerra deste conflito — a da informação.

Onde: Site da BBC, iTunes, Spotify

Para quem: Ainda não acredita que a Rússia promove campanhas de desinformação

2 “Ukraine: The Latest”

Todos os dias a equipa do The Telegraph, apoiada pelos correspondentes no terreno, produz um podcast de qualidade indesmentível sobre todos os últimos desenvolvimentos na Ucrânia. Em episódios com menos de meia hora, que se focam em mais do que uma história, “Ukraine: The Latest” vai a todos os pontos importantes dos últimos dias sem ficar pela rama.

O resultado é de qualidade inquestionável. Seja a conversa com Iryna Ukhina, tradutora de uma das repórteres do próprio Telegraph, ou o relato de James Kilner, correspondente na Moldávia, não há como não sair mais informado. Com o extra de ter uma edição de áudio de qualidade, que evita que as conversas se tornem monótonas.

Onde: iTunes, Spotify, Youtube

Para quem: Aquele amigo que acompanha todos os desenvolvimentos da guerra pelo Twitter

3 “Taking on Putin with John Sweeney”

John Sweeney não é um repórter típico. Durante mais de 20 anos foi jornalista da BBC e protagonizou várias polémicas, incluindo a última que levou ao seu despedimento, depois de ser apanhado em vídeo a dizer palavras pouco elegantes. Mas Sweeney é uma autoridade inquestionável quando o tema é Putin: em 2014, conseguiu mesmo aproximar-se do Presidente russo durante uma viagem à Sibéria e fazer-lhe uma pergunta inconveniente.

Agora, em formato independente, o veterano tem produzido um podcast de qualidade que mistura a sua experiência em Kiev desde o início da invasão com o passado do Presidente russo. As táticas do Kremlin de Putin não escalpelizadas, desde as tentativas de envenenamento até à chantagem sexual dos inimigos, passando pelos alegados crimes de guerra. Desde que cobriu a guerra da Chechénia há 20 anos que Sweeney quer provar a brutalidade desta Rússia. “Há altura, ninguém me ouviu”, diz agora. Desta vez, é só colocar os headphones.

Onde: iTunes, Spotify

Para quem: Está só agora a descobrir que Putin tem um historial de adversários envenenados e guerras complicadas

4 “Expert Opinions: Russia, Eurasia”

Há muito que o Harriman Institute, o departamento especializado no leste da Europa da Universidade de Columbia, alimenta um podcast interessante sobre tudo o que diz respeito à Rússia e aos países vizinhos. Mas com o início da guerra na Ucrânia, a equipa dedicou-se a um novo projeto: chama-se “Voices of Ukraine”, é conduzido por Masha Udensiva-Brenner e todas as semanas traz-nos uma entrevista com um especialista que procura novos ângulos sobre o conflito.

O sexto episódio, com o linguista Yuri Shevchuk, parte da premissa “Como se pronuncia corretamente Kiev?” e acaba por ser uma lição extraordinária sobre a História e cultura ucranianas. Para provar que não há temas aborrecidos.

Onde: iTunes, Spotify

Para quem: Pretende saber mais qualquer coisa sobre a História recente da Ucrânia do que o número de vezes que venceu a Eurovisão (foram 3, já agora)

5 “Invaded: Voicemails from Ukraine”

Naliia, Vera e Olga são algumas das protagonistas de “Invaded” e, ao fim de alguns episódios, não só já lhes reconhecemos imediatamente as vozes como queremos saber do seu paradeiro. Em curtos episódios, estas e outros ucranianos vão dando pequenas atualizações sobre a sua vida em plena guerra. Sozinhos com um telemóvel, sem grande produção nem entrevista, gravam pequenos diários onde contam como é fugir de casa, aguentar um bombardeamento ou reencontrar um membro da família.

No meio de uma guerra da qual estamos saturados de informação, “Invaded” é uma verdadeira lufada de ar fresco. As pausas, os suspiros e o tom de voz transmitem uma humanidade que nenhuma entrevista consegue captar e lembram-nos que em cada abrigo há pessoas, com o seu próprio universo que ficou em suspenso. Para além do registo diário, cada relato evolui por vezes para caminhos inesperados: como quando a professora Naliia se interroga sobre como irão os livros de História retratar este momento.

Onde: iTunes, Spotify

Para quem: Já não se emociona com cada reportagem sobre as vítimas da guerra

6 “The Rachman Review”

Gideon Rachman é um veterano. O comentador principal de temas internacionais do Financial Times trabalhou como jornalista na BBC, no Sunday Times e na Economist e passou um pouco por todo o mundo. Está atento a todos os cantos do planeta e é autor de The Age of the Strongman, onde, apesar da capa ter a silhueta de Donald Trump, se ligam tendências mundiais. Não é por isso de admirar que, no seu podcast, a guerra na Ucrânia tenha vindo a ser tema recorrente ao longo dos dois últimos meses.

O resultado vale sempre a pena. Destaque para a entrevista a Catherine Belton, autora de Putin’s People, sobre os meandros do Kremlin e para a análise sobre o batalhão Azov com Kim Lane Scheppele — uma das melhores e mais limpas análises que saíram nos últimos tempos sobre a influência da extrema-direita no passado e presente da Ucrânia. Para compreender quem foi Stepan Bandera, mas com nuance.

Onde: Site do Financial Times, iTunes, Spotify

Para quem: Tenta parecer inteligente quando comenta a guerra

7 “Doomsday Watch with Arthur Snell”

Uma série de entrevistas com um antigo diplomata têm potencial para não serem dos podcasts mais excitantes que circulam por aí. Mas “Doomsday Watch” não é um podcast qualquer: para começar, basta dizer que é produzido pelos Podmasters, que produzem algum do conteúdo áudio mais interessante vindo do Reino Unido nos últimos tempos, como o excelente “The Bunker”. A isso soma-se o facto de Arthur Snell ser um entrevistador vivo e até divertido, por vezes.

Se durante meses este podcast se debruçou sobre todos os desenvolvimentos da política internacional em geral, desde o início da guerra na Ucrânia que acompanha em exclusivo o conflito. A cada três ou quatro dias, há novo episódio com conversas refrescantes e ângulos inesperados: veja-se a conversa com o marine norte-americano Elliot Ackerman sobre a mentalidade dos soldados ucranianos e como está a influenciar a guerra. A não perder.

Onde: iTunes, Spotify

Para quem: Gosta de aprender sobre Relações Internacionais, mas tinha tendência para adormecer nas aulas

8 “On the Media”

Brooke Gladstone e Bob Garfield, os anfitriões de “On the Media”, são do mais crítico que pode haver em relação aos governos dos EUA e aos mass media do seu próprio país. Neste programa da rádio nova-iorquina WNYC têm passado os últimos anos a dissecar a cobertura mediática de todos os tópicos que fazem manchete, com um ponto de vista muitas vezes próximo da ala mais à esquerda do Partido Democrata. Mas nem sempre isso se traduz em enviesamento e, mesmo excluindo as ideias mais politizadas, as reflexões e os convidados que trazem valem sempre a pena.

Apesar de este ser um podcast generalista, desde o início do conflito na Ucrânia que têm produzido vários episódios sobre o tema com ângulos surpreendentes. Em “Still Armed, Still Dangerous”, encontramos uma premissa radical: a de que os Estados Unidos costumam ser um país agressor e que, agora, estão “do outro lado” perante uma Rússia que representa esse papel. Com as devidas diferenças que não ignoram, ou não tivesse a própria Gladstone sido correspondente em Moscovo. Pode não concordar, mas não perde nada em ouvir.

Onde: Site da WNYC, iTunes, Spotify

Para quem: Faz equivalências entre a Rússia e os EUA com os argumentos errados

9 “Besieged: A podcast about Putin’s invasion of Ukraine”

Quer perceber por que razão os combustíveis aumentaram na sequência da guerra ou como é que a economia russa está a ser afetada pelas sanções, mas não percebe nada de economia? Não dê mais voltas. Este podcast da Universidade de Loughborough, nas Midlands britânicas, reuniu os seus melhores professores para explicar, de forma descomplicada, os efeitos do conflito.

Conduzidas por Peter Warzynski, as conversas com os académicos são diretas e fáceis de entender, como quando a especialista em cadeias de produção Jan Godsell explica ponto por ponto como está a funcionar o comércio ocidental com a Rússia. Como extra, a descrição de cada episódio está organizada por temas e os minutos correspondentes, para poder saltar para os temas que mais lhe interessam.

Onde: iTunes, Spotify, Youtube

Para quem: Quer ir além das “gordas”

10 “The Intelligence from The Economist”

Todos os dias o “The Intelligence” publica um episódio de 20 minutos, em que são abordados diferentes temas que estão a marcar a agenda mundial. É claro que, nos últimos tempos, a Ucrânia tem sido ponto fulcral de muitos desses programas. E aquilo que poderia ser só um chover no molhado torna-se, graças à experiente equipa de correspondentes e à oleada máquina de fazer podcasts da Economist, um produto de áudio imperdível.

Não é que os ângulos sejam surpreendentes, indo desde o papel dos mercenários na guerra até ao estado da economia russa. Mas a qualidade dos jornalistas da Economist (ou “do” Economist, para os puristas que continuam a defini-lo como um jornal e não como uma revista) é visível em cada episódio. Em particular nos que assumem um cunho mais pessoal, seja na experiência de um jornalista de obter notícias apenas pelos media russos num só dia ou na descrição dos bastidores da entrevista a Volodymyr Zelensky. Curioso, vindo de uma revista onde os artigos são assinados pelo coletivo.

Onde: iTunes, Spotify

Para quem: Adora ouvir reportagens inteligentes com sotaque e argúcia britânicas

EXTRA: Os melhores episódios que andam por aí

No universo de podcasts informativos, o que não falta é material de qualidade sobre a guerra na Ucrânia a ser produzido a um ritmo diário. Deixamos uma seleção de episódios de todos os estilos: uma entrevista (à brilhante Masha Gessen, conduzida por Ezra Klein), um relato de como é viver numa cidade ocupada pelos russos (Kherson, pela equipa do El Mundo), um perfil de Ramzan Kadyrov (The Guardian) e até uma história fora da caixa como a de Eugene, ucraniano que protagoniza o podcast sobre histórias encontradas no reddit (Endless Thread).