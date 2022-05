Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal continua com desequilíbrios macroeconómicos, mas também não cumpre os critérios europeus ao nível da dívida pública e da dívida, mas as regras europeias encontram-se suspensas. E a Comissão Europeia recomenda que se mantenham suspensas em 2023.

Manter a cláusula de escape em 2023 vai dar “espaço para as políticas orçamentais nacionais” reagirem quando necessária. Isto numa altura em que o cenário é indefinido, ainda que Bruxelas mantenha a projeção de crescimento para o bloco em 2022 e 2023. Os choques com a guerra na Ucrânia e as implicações a longo prazo para as necessidades de abastecimento de energia à União Europeia levam, segundo salientou o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, a um desenho cauteloso das políticas orçamentais em 2023.

A proposta de Bruxelas é, assim, para que a cláusula de suspensão se mantenha em 2023, para ser desativada em 2024. “Isto garantirá espaço para a nível nacional as políticas orçamentais reajam rapidamente, se e quando necessário”, reforçou o comissário, deixando, no entanto, a nota: “No entanto, para ser claro: a extensão da ativação desta cláusula não suspende o Pacto de Estabilidade e Crescimento”.

Também Paolo Gentiloni, comissário dos assuntos económicos, salientou que a suspensão não significa abrir a torneira da despesa sem critério e de forma ilimitada.

Esta é a proposta da Comissão Europeia que tem de ser ratificada pelo Conselho.

Segundo a análise no âmbito do semestre europeu da primavera, a Comissão Europeia decidiu não avançar com procedimentos por défices excessivos a nenhum país — a Roménia estaria na linha da frente. Mas avança que da análise feita há países que não cumprem o critério da dívida e da défice. Segundo Bruxelas, o crédito do défice é cumprido pela Bulgária, Dinamarca e Suécia e não cumprido pelos outros países. Já no caso da dívida, há 13 a não cumprirem. Portugal está entre eles, juntamente com Bélgica, Alemanha, Grécia, Espanha, França, Croácia, Itália, Chipre, Hungria, Áustria, Eslovénia e Finlândia.

Por outro lado, Bruxelas mantém Portugal na vigilância por desequilíbrios macroeconómicos. Três Estados-membros estão com desequilíbrios excessivos — Chipre, Grécia e Itália — e nove têm desequilíbrios — Croácia, França, Alemanha, Irlanda, Holanda, Portugal, Roménia, Espanha e Suécia.

Bruxelas recomenda política orçamental prudente a Portugal

“Tendo em conta o nível da dívida pública portuguesa e os elevados desafios de sustentabilidade a médio prazo, ao tomar medidas orçamentais de apoio, é importante preservar uma política orçamental prudente para assegurar a sustentabilidade das finanças públicas a médio prazo”, destaca a Comissão Europeia na sua análise a Portugal.

A Comissão Europeia salienta a importância de ter medidas que promovam o investimento em prol do crescimento, nomeadamente ao nível da transição “verde” e digital. Além de controlar a despesa,

A Comissão recorda a importância da composição das finanças públicas e da qualidade das medidas orçamentais, nomeadamente através de investimentos que promovam o crescimento, nomeadamente apoiando a transição ecológica e digital. “Fazer progressos decisivos no reforço do controlo da despesa, na eficiência de custos, e orçamentação adequada — em particular através da intensificação de esforços no planeamento da despesa pública e na implementação das medidas que melhore a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde e das empresas públicas — mantém-se importante para facilitar a reorientação de recursos públicos para novas prioridades políticas estratégicas”.

Bruxelas convida Portugal “a rever regularmente a utilização, eficácia e adequação das medidas de apoio, incluindo as que visam fazer face ao aumento da energia, e estar pronto a adaptá-las à evolução das circunstâncias”.