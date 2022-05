A defesa internacional portuguesa Carole Costa prolongou a ligação ao Benfica até 2024, após duas temporadas ao serviço da equipa de futebol feminino “encarnada”, anunciou nesta segunda-feira o clube lisboeta.

“Bicampeã nacional pela equipa feminina de futebol do Sport Lisboa e Benfica, a defesa central Carole Costa prolongou a sua ligação ao Clube até 2024“, escreveu o emblema “encarnado” no sítio oficial na Internet.

A melhor jogadora do campeonato em 2021/22 manifestou o desejo de conquistar muitos mais títulos, enaltecendo o “projeto ganhador” do Benfica.

“Estou muito feliz com a águia ao peito. Sinto-me realizada no Benfica, identifico-me com os valores do clube e só posso estar feliz por esta renovação. É um projeto ganhador, tenho vários títulos com esta camisola ao peito, é isto que uma jogadora quer, só posso estar feliz e quero muitos mais”, declarou a defesa central, de 32 anos, à televisão do clube.

Em duas temporadas no Benfica, Carole Costa, soma 62 jogos e três golos.