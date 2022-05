Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi um encontro envolto em secretismo. Juan Carlos regressou a Espanha na sexta-feira, tendo chegado a Madrid esta segunda-feira de manhã, após um fim de semana em Sanxenxo, na Galiza. O rei emérito esteve reunido com o filho, Filipe VI, e com a sua mulher, a Infanta Dona Sofía, e já voltou a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde reside habitualmente.

Em comunicado, a Casa Real Espanhola indicou que o rei emérito e o atual monarca espanhol “abordaram questões familiares”, assim como “distintos acontecimentos e as suas consequências na sociedade desde que o pai do Rei decidiu viver em Abu Dhabi”.

Depois deste encontro entre pai e filho, realizou um almoço familiar. De acordo com o documento a que o El Mundo teve acesso, estiveram presentes o Rei Filipe VI, a infanta Sofia, a infanta Elena e os seus filhos, a infanta dona Margarita e Carlos Zorita.

A mulher de Juan Carlos “não almoçou”, uma vez que testou positivo à Covid-19, ainda que “tenha permanecido com o resto da família no salão de almoço com máscara e com as medidas de ventilação correspondentes”.

Apesar de Juan Carlos ter manifestado “vontade de estabelecer o seu lugar de residência de forma permanente e estável em Abu Dhabi por razões pessoais”, a Casa Real Espanhola sublinha que o rei emérito pode decidir “organizar a sua vida pessoal e o seu lugar de residência de forma privada”, tanto “nas suas visitas como se no futuro volte a residir em Espanha” — abrindo assim a porta a essa possibilidade.