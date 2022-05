Uma colisão rodoviária entre um veículo ligeiro e um motociclo provocou nesta segunda-feira a morte do motociclista numa localidade do Milharado, freguesia do concelho de Mafra e do distrito de Lisboa, disse o comandante dos bombeiros da Malveira.

Miguel Oliveira, comandante da corporação da Malveira, afirmou que, em resultado da colisão, o motociclista morreu ainda no local no acidente, numa rua do Casal do Pedregulho, na freguesia do Milharado.

O acidente ocorreu pelas 14h09 e envolveu 14 operacionais e seis viaturas, entre as quais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Torres Vedras e duas ambulâncias dos bombeiros da Malveira. A via encontrava-se ainda pelas 15h30 cortada ao trânsito para efeitos da investigação das causas do acidente pela GNR.