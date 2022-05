O navio Ocean Viking, que pertence à ONG SOS Méditerranée, resgatou nas últimas horas 75 migrantes no Mediterrâneo central, quando já seguiam a bordo outros 158 migrantes resgatados em várias operações, informou a organização.

Esta noite, 75 pessoas foram resgatadas pelo Ocean Viking de um barco em perigo a 42 milhas da costa da Líbia, depois de o veleiro Nadir os ter ajudado durante horas”, escreveu a ONG nas redes sociais.

Dados do Ministério do Interior italiano indicam que desde o início do ano até agora, cerca de 16.000 migrantes chegaram às costas italianas, em comparação com quase 13.500 no mesmo período do ano passado.

A Organização não Governamental (ONG) SOS Mediterranée adiantou também nas redes sociais que foi informada pelo Alarm Phone de que um navio tinha sido intercetado pela guarda costeira da Líbia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

????Cette nuit 75pers. ont été secourues par l’#OceanViking d'1 pneumatique en détresse à 42Milles des côtes libyennes, après que le voilier #Nadir les ait assisté pdt des heures. Un homme gravement blessé a été évacué sur une civière &fait l'objet d'une attention médicale soutenue pic.twitter.com/S4tfDiPHed — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) May 22, 2022

“As nossas equipas viram um barco de patrulha a transportar várias pessoas, provavelmente devolvidas ilegalmente à Líbia”, refere a ONG.

A Alarm Phone é um serviço telefónico que atende pedidos de ajuda de barcos de migrantes no Mediterrâneo Central e informa as autoridades e ONGs dedicadas ao resgate humanitário.

O Ocean Viking viaja agora com 233 pessoas resgatadas a bordo, depois de na última quinta-feira ter recolhido 158 migrantes, incluindo seis mulheres grávidas e uma criança de três meses, que viajavam em dois botes de borracha superlotados nas águas da Líbia.

Nesse mesmo dia, o navio GeoBarents, dos Médicos Sem Fronteiras (MSF), chegou ao porto siciliano de Augusta, com 471 migrantes a bordo, embora tenha demorado mais de um dia para que o desembarque fosse concluído e seis pessoas saltaram para a água “desesperadas após 11 dias de espera injustificada desde o primeiro resgate”, explicou a ONG.