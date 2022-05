Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“And after all

You’re my wonderwall”

Estes dois versos foram escritos e cantados por Noel Gallagher em 1995, no hit de Oasis, e podem agora podem ganhar outro significado devido ao pai de Rúben Dias.

“Wonderwall” , numa tradução livre, podia significar “muro maravilha”e, este domingo, o pai de Rúben Dias transformou-se numa parede que deixou o músico com dois olhos negros na celebração do título de campeão nacional do Manchester City.

Numa entrevista à talkSPORT, Noel Gallagher – um dos mais famosos adeptos dos “citizens” do mundo – explicou que pegou no filho e balançou-o no ar para festejar o terceiro golo do City frente ao Aston Villa, no camarote do Etihad Stadium.

“Quando me virei, o pai do Rúben Dias veio diretamente contra mim, chocámos com a cabeça, e eu caí no chão coberto de sangue“, relatou o músico dos Oasis. Noel Gallagher não chegou a ver os últimos dois minutos do jogo, uma vez que teve de ser transportado para o posto médico do estádio, onde levou pontos no lábio superior.

Pep Guardiola, ao cruzar-se com o músico, terá perguntado o que tinha acontecido – uma dúvida que surgiu junto de outros adeptos. “Nunca vais adivinhar“, foi a resposta dada por Noel Gallagher. “Não há marca nenhuma nele [João Dias]. Ele é como um urso enorme, quase me arrancou os dentes.”