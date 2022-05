Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O final das competições internas faz que todas as equipas portuguesas apuradas para as provas europeias de 2022/23 tenham praticamente os possíveis adversários definidos à exceção daqueles que irão resultar das pré-eliminatórias e playoffs de acesso à fase de grupos. A Liga dos Campeões é exemplo paradigmático disso mesmo em relação aos três primeiros potes onde existem apenas duas dúvidas: quem será o campeão europeu de 2021/22 entre Liverpool e Real Madrid e se o Benfica consegue de novo entrar na prova, algo que terá reflexo no posicionamento do Marselha na próxima Champions entre os potes 3 e 4.

Comparando com a última temporada, o FC Porto passa do pote 2 para o pote 1 por ter sido campeão, ao passo que o Sporting deixa o pote 1 após perder o título e está certo no pote 3. Caso passe as duas eliminatórias que tem ainda até à fase de grupos, o Benfica sabe també, que entrará no pote 3.

Também os encarnados já conhecem os quatro possíveis adversários na terceira pré-eliminatória da Liga milionária, ficando por saber quem se junta a Mónaco, Sturm Graz e Saint-Gilloise entre Midtjylland e um adversário que sairá entre Fenerbahçe e AEK Larnaca. Para o playoff, e em caso de passagem nessa fase, o Benfica tem também assegurada a posição de cabeça de série no sorteio. O conjunto nacional ficará a conhecer o primeiro adversário a 18 de julho e um segundo (em caso de vitória) a 1 de agosto com uma curiosidade: depois de ter afastado o antigo treinador Rui Vitória (Spartak) e o novo técnico Roger Schmidt (PSV) na última época, agora pode defrontar Jorge Jesus caso assine pelos turcos do Fenerbahçe.

Fase de grupos da Liga dos Campeões (FC Porto e Sporting)

Pote 1: Eintracht, Manchester City, Real Madrid, AC Milan, Bayern, PSG, FC Porto e Liverpool/Ajax

Nota: Liverpool entra no pote 1 se ganhar a Champions, Ajax entra se Real for campeão europeu

Pote 2: Chelsea, Barcelona, Juventus, Atl. Madrid, Sevilha, RB Leipzig, Tottenham e Liverpool/Ajax

Nota: Liverpool entra no pote 2 se perder a Champions, Ajax entra se Liverpool for campeão europeu

Pote 3: B. Dortmund, RB Leipzig, Shakhtar, Inter, Nápoles, Sporting, Bayer Leverkusen e a definir

Nota: Marselha só não fica no pote 3 se o Benfica conseguir entrar na fase de grupos

Pote 4: Club Brugge, Celtic e mais seis equipas a definir

Nota: quatro equipas virão do caminho dos campeões, duas do caminho das ligas

Terceira pré-eliminatória e playoff de acesso à Liga dos Campeões (Benfica)