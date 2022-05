O primeiro-ministro, António Costa, saudou nesta terça-feira a posse do trabalhista Anthony Albenese como chefe do Governo australiano e salientou o entendimento que o novo líder do executivo de Camberra tem de Portugal dos portugueses.

“Felicito Anthony Albenese pela sua tomada de posse como primeiro-ministro da Austrália. Espero que possamos continuar a desenvolver as relações entre Portugal e a Austrália, assentes na partilha de posições a nível global e no entendimento que o seu novo primeiro-ministro tem de Portugal e dos portugueses”, escreveu António Costa na rede social Twitter.

Felicito @AlboMP pela sua tomada de posse como PM da Austrália. Espero que possamos continuar a desenvolver as relações entre #Portugal e a #Austrália, assentes na partilha de posições a nível global e no entendimento que o seu novo PM tem de Portugal e dos portugueses. — António Costa (@antoniocostapm) May 24, 2022

O trabalhista Anthony Albanese, de 59 anos, tomou posse como novo primeiro-ministro da Austrália, numa breve cerimónia presidida pelo governador-geral da Austrália, David Hurley, na capital, Camberra.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Como primeiro-ministro, quero reunir as pessoas e liderar um Governo que seja tão corajoso, trabalhador e atencioso quanto o povo australiano. Esse trabalho começa hoje”, disse Albanese após a cerimónia.

No discurso de vitória, no domingo, o novo primeiro-ministro australiano disse querer aproveitar a primeira viagem oficial ao exterior, ao Japão, para “avisar o mundo que há uma mudança de governo”.

“Haverá algumas mudanças na política, particularmente em torno das mudanças climáticas e nosso envolvimento com o mundo nessas questões“, acrescentou.

Albanese também prometeu transformar a Austrália numa “superpotência” em energias renováveis, mas não se comprometeu com uma renúncia ao carvão ou a proibição de abertura de novas minas, uma decisão crucial para uma economia que depende em grande parte do setor.

Ainda sem resultados definitivos, a Comissão Eleitoral Australiana atribuiu nesta terça-feira 75 deputados aos trabalhistas — perto dos 76 que concedem maioria absoluta –, contra cerca de 58 da coligação do conservador Scott Morrison.

Cerca de seis dos 151 lugares que compõem a Câmara dos Deputados ainda não foram atribuídos. Os resultados finais podem demorar alguns dias devido ao complexo sistema de preferências eleitorais.