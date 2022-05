Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Joe Berardo avançou com um processo cautelar contra o ministério da Cultura e a Fundação Centro Cultural de Belém (CCB) que está neste momento a gerir o edifício em que está exposta a coleção Berardo, noticiou esta terça-feira o Expresso e confirmado pelo Observador com uma consulta ao Citius.

O processo que entrou no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa tem como autores Joe Berardo e também a Associação Coleção Berardo, que é detentora de obras de artes que estão no CCB devido a um acordo de comodato com o Estado, que finda este ano.

Não tendo como objetivo a obtenção de uma indemnização, o processo cautelar chega à Justiça a um mês do fim da data do acordo que une Joe Berardo ao Estado.

De recordar que o empresário lançou uma ação em tribunal contra os bancos Millennium BCP, Caixa Geral de Depósitos, BES e Novo Banco, acusando estas instituições financeiras de terem lesado a Fundação Berardo e a sua gestora Metalgest. Ao todo, o empresário pede uma indemnização de 900 milhões de euros, o que inclui 100 milhões por danos morais.