Um ciclo de homenagem ao escritor José Saramago, que durante três dias vai pôr escritores, académicos e jornalistas portugueses e espanhóis a falar sobre o Nobel da literatura português, arranca esta terça-feira em Sevilha.

De acordo com um comunicado divulgado pela Fundação José Saramago, as jornadas intituladas “Saramago, las huellas de la literatura” são uma iniciativa da Real Academia Sevillana de Buenas Letras e da Fundación Caja Sol.

Esta terça-feira, primeiro dia da iniciativa, caberá a Antonio Sáez, catedrático da Universidade de Évora, falar sobre a relação entre Cervantes e Saramago, num painel subordinado ao tema “a literatura como ato de fé”.

Na quarta-feira, o comissário para o Centenário do escritor, Carlos Reis, vai debruçar-se sobre o tema “José Saramago: história, novela, alegoria”.

O último dia das jornadas saramaguianas destinam-se à apresentação de três novos livros que têm Saramago como tema, um deles, intitulado “La intuición de la isla”, da autoria de Pilar del Rio, presidente da Fundação José Saramago.

Segue-se a apresentação de “El Nobel de lo imposible”, da autoria de Juan Pinilla, professor, escritor e cantautor, e “Saramago, la altura del hombre”, escrito por Mercedes de Pablos, escritora e jornalista.

O centenário do nascimento de José Saramago assinala-se no dia 16 de novembro de 2022, mas as cerimónias em sua homenagem decorrem já desde 16 de novembro de 2021.

José Saramago, vencedor do Prémio Camões em 1995 e do Prémio Nobel da Literatura em 1998, morreu no dia 18 de junho de 2010, aos 87 anos.