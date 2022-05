A PSP deteve 16 pessoas e apreendeu milhares de artigos suspeitos de serem contrafeitos na segunda-feira, em Santo Tirso, no distrito do Porto, anunciou esta terça-feira esta força policial.

A detenção destas 16 pessoas, entre as quais 10 mulheres e seis homens, ocorreu no âmbito de uma ação de combate à prática do crime de contrafação, adiantou, em comunicado.

A apreensão dos milhares de artigos aconteceu entre as 11h00 e as 14h00, em Santo Tirso, referiu a PSP.

A operação foi realizada pelo efetivo da Divisão de Investigação Criminal, que contou com o apoio da Unidade Especial de Polícia e da Divisão Policial de Vila do Conde, assim como com a colaboração de peritos e representantes legais das marcas registadas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A PSP salientou que, no espaço de três dias e na área de jurisdição da Divisão Policial de Vila do Conde, foram apreendidos milhares de artigos contrafeitos e realizadas 33 detenções.

Os detidos vão esta terça-feira ser presentes às autoridades judiciárias.