Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Alberta Leeman desapareceu em julho de 1978 sem deixar rasto – ou melhor, o que lhe tinha acontecido não era conhecido até agora. A polícia de New Hampshire informou, em comunicado, que o cadáver encontrado no ano passado num carro afundado no rio Connecticut, nos Estados Unidos, é o dela.

Exames levados a cabo por antropólogos forenses e pelo New Hampshire Medical Examiner’s Office confirmaram a identidade da mulher, que tinha 63 anos na altura do desaparecimento. O teste de ADN comparou uma amostra de material genético de um familiar de Leeman com os restos mortais encontrados no veículo.

Os ferimentos provocados no seguimento de um acidente de trânsito foram a causa da morte que, de acordo com a CBS News, não estará envolvida em circunstâncias suspeitas.

Apesar de só agora estar resolvido o mistério com 43 anos, o corpo da então residente de New Hampshire já tinha sido descoberto em agosto de 2021 através de um novo equipamento de sonar.